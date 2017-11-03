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11:23 (мск), источник: УралПолит.ру

ДТП с автобусом и грузовиком на Серовском тракте заинтересовало СК

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 ноября, ИА УралПолит.Ru. Следственные органы выясняют обстоятельства ДТП с междугородным автобусом и грузовиком на Серовском тракте.

«УралПолит.Ru» писал, что на 82-м километре трассы Екатеринбург — Серов автобус съехал с дороги и врезался в грузовик «Скания». В результате пострадали двое мужчин и женщина.

По предварительным данным, ДТП случилось в 22:30 2 ноября.

«Водитель маршрутного автобуса, следовавшего из Екатеринбурга в Нижний Тагил, неправильно выбрал скоростной режим, съехал с дороги на обочину и врезался в грузовик “Scania”, который в этот момент был припаркован у дороги. В результате… травмы получили трое пассажиров: 45-летний и 24-летний мужчины, а также 53-летняя женщина. Все они были доставлены в Невьянскую ЦРБ», — говорится в сообщении СУ СКР по Свердловской области.

В связи с тем, что в этом усматриваются признаки оказания небезопасных услуг по перевозке, следственными органами организована доследственная проверка.

Для определения тяжести вреда здоровью пострадавших, будут проведены соответствующие экспертные исследования.

По результатам проверки следователь СКР решит вопрос о возбуждении уголовного дела.

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