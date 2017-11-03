ДТП с автобусом и грузовиком на Серовском тракте заинтересовало СК

«УралПолит.Ru» писал, что на 82-м километре трассы Екатеринбург — Серов автобус съехал с дороги и врезался в грузовик «Скания». В результате пострадали двое мужчин и женщина.

«Водитель маршрутного автобуса, следовавшего из Екатеринбурга в Нижний Тагил, неправильно выбрал скоростной режим, съехал с дороги на обочину и врезался в грузовик “Scania”, который в этот момент был припаркован у дороги. В результате… травмы получили трое пассажиров: 45-летний и 24-летний мужчины, а также 53-летняя женщина. Все они были доставлены в Невьянскую ЦРБ», — говорится в сообщении СУ СКР по Свердловской области.