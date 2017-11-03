Вокруг собора Владимирской Божьей полыхали строительные леса
Поздним вечером 2 ноября вокруг собора на Владимирском проспекте в Петербурге случился пожар. Горели два квадратных метра строительных лесов. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Петербургу.
Поздним вечером 2 ноября вокруг собора на Владимирском проспекте в Петербурге случился пожар. Горели два квадратных метра строительных лесов. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Петербургу.
Оказывается, возгорание произошло в четверг в 22:45. Благодаря опертавности пожарных уже через 15 минут пожар был локализован. За это время обгорели примерно два квадратных метра лесов. По случайности возле здания на Владимирском проспекте, дом 20 работали 15 пожарных.
По предварительной информации, сам собор огнем не задет. Причины возгорания выясняются.