Вокруг собора Владимирской Божьей полыхали строительные леса

Оказывается, возгорание произошло в четверг в 22:45. Благодаря опертавности пожарных уже через 15 минут пожар был локализован. За это время обгорели примерно два квадратных метра лесов. По случайности возле здания на Владимирском проспекте, дом 20 работали 15 пожарных.