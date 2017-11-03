Петербургскую школьницу в Турции насильно удерживает отец

Источник: AP 2017

В Петербурге расследуют уголовное дело о доведении до покушения на самоубийство.

Из материалов следует, что 31 июля 15-летняя петербурженка поехала в Турцию к своему отцу. Она хотела, чтобы ее опекуном стала бабушка в России, а для этого надо было получить разрешение от отца. Но тот не только не подписал никакие бумаги, но и практически взял дочь в заложницы — отменил ее обратный авиабилет, забрал все средства связи и документы.

Он оформил ее в турецкую школу и не собирается отпускать обратно в Петербург.

С 12 октября девочка отправляет бабушке с телефона подруги из турецкой школы сообщения с просьбой о помощи. Она говорит, что отец удерживает ее в Турции против ее воли, применяет физическое насилие.

И если ей откажут в помощи возвращения на родину, она готова совершить суицид.