Сотрудник районной прокуратуры сбил пьяного омича — соцсети

Омичи в социальных сетях сообщают, что им уже известен виновник трагедии. Им якобы является 27-летний сотрудник прокуратуры Шербакульского района Юрий М. на своем автомобиле «Тойота Королла». Как сообщает публичная страница «Regik55», инцидент произошел на автодороге Таврическое-Нововаршавка.