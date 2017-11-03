Сотрудник районной прокуратуры сбил пьяного омича — соцсети
В четверг, 2 ноября, в Таврическую ЦРБ поступил обычный пациент с признаками участия в автоаварии — закрытая
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В четверг, 2 ноября, в Таврическую ЦРБ поступил обычный пациент с признаками участия в автоаварии — закрытая
Судя по повреждениям, мужчина попал под колеса автомобиля.
Омичи в социальных сетях сообщают, что им уже известен виновник трагедии. Им якобы является 27-летний сотрудник прокуратуры Шербакульского района Юрий М. на своем автомобиле «Тойота Королла». Как сообщает публичная страница «Regik55», инцидент произошел на автодороге
Сейчас пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии — за его жизнь борются врачи. По информации о ДТП проводится проверка.