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11:25 (мск), источник: СуперОмск

Сотрудник районной прокуратуры сбил пьяного омича — соцсети

В четверг, 2 ноября, в Таврическую ЦРБ поступил обычный пациент с признаками участия в автоаварии — закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, политравма.

Судя по повреждениям, мужчина попал под колеса автомобиля.

Омичи в социальных сетях сообщают, что им уже известен виновник трагедии. Им якобы является 27-летний сотрудник прокуратуры Шербакульского района Юрий М. на своем автомобиле «Тойота Королла». Как сообщает публичная страница «Regik55», инцидент произошел на автодороге Таврическое-Нововаршавка.

Сейчас пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии — за его жизнь борются врачи. По информации о ДТП проводится проверка.

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