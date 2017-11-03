На Загородном проспекте приставы закрыли очередное казино

3 ноября в Петербурге судебные приставы закрыли казино, которое работало в букмекерской конторе. Об этом сообщили в управлении федеральной службы судебных приставов по Петербургу.

Ранее петербургские приставы отчитались о работе в первые девять месяцев 2017 года. За это время они взыскали 22 млрд рублей задолженности. Эта сумма на 9 млрд рублей больше, чем в прошлом году.