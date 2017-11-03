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11:58 (мск), источник: Новый Калининград

Калининградец напал на приятеля с кирпичом

28-летнему калининградцу грозит до 7 лет колонии за грабеж с применением насилия. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в пятницу сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Источник: Новый Калининград

По данным полиции, около полудня в среду на улице Колхозной мужчина напал на своего 41-летнего собутыльника. Куском кирпича он несколько раз ударил потерпевшего по голове, а потом забрал из рук потерявшего сознание мужчины сумку с документами и банковской картой, а также 1,7 тыс рублей.

Ранее 28-летний подозреваемый был судим за кражу. Мужчину задержали, у него изъяли похищенное имущество. Против него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья». Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания.

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