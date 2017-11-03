Калининградец напал на приятеля с кирпичом

По данным полиции, около полудня в среду на улице Колхозной мужчина напал на своего 41-летнего собутыльника. Куском кирпича он несколько раз ударил потерпевшего по голове, а потом забрал из рук потерявшего сознание мужчины сумку с документами и банковской картой, а также 1,7 тыс рублей.