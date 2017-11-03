Калининградец напал на приятеля с кирпичом
28-летнему калининградцу грозит до 7 лет колонии за грабеж с применением насилия. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в пятницу сообщили в
28-летнему калининградцу грозит до 7 лет колонии за грабеж с применением насилия. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в пятницу сообщили в
По данным полиции, около полудня в среду на улице Колхозной мужчина напал на своего 41-летнего собутыльника. Куском кирпича он несколько раз ударил потерпевшего по голове, а потом забрал из рук потерявшего сознание мужчины сумку с документами и банковской картой, а также 1,7 тыс рублей.
Ранее 28-летний подозреваемый был судим за кражу. Мужчину задержали, у него изъяли похищенное имущество. Против него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья». Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания.