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16:47 (мск), источник: ЮГА.ру

В Краснодаре при столкновении двух машин погиб водитель

В Краснодаре 2 ноября произошло ДТП, где один человек погиб и еще один пострадал.

Авария случилась в 16:15 на трассе Темрюк — Краснодар — Кропоткин — граница Ставропольского края. По предварительным данным, 41‑летний водитель Mazda выехал на встречку и врезался в ГАЗ -3201, сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Водитель иномарки пострадал, 58-летний водитель автомобиля ГАЗ скончался по дороге в больницу. Проводится проверка.

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