В Краснодаре при столкновении двух машин погиб водитель
В Краснодаре 2 ноября произошло ДТП, где один человек погиб и еще один пострадал.
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В Краснодаре 2 ноября произошло ДТП, где один человек погиб и еще один пострадал.
Авария случилась в 16:15 на трассе Темрюк — Краснодар — Кропоткин — граница Ставропольского края. По предварительным данным, 41‑летний водитель Mazda выехал на встречку и врезался в ГАЗ -3201, сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
Водитель иномарки пострадал, 58-летний водитель автомобиля ГАЗ скончался по дороге в больницу. Проводится проверка.