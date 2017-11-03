Рядом с калининградским фортом нашли 5 артиллерийских снарядов

В районе форта № 5 нашли пять артиллерийских снарядов. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в пятницу сообщили в пресс-службе городской администрации.

Снаряды времен Великой Отечественной войны были найдены около 16 часов в четверг на ул. Булатова. В пятницу боеприпасы должны быть вывезены для утилизации калининградскими военными саперами.