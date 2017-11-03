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12:08 (мск), источник: Новый Калининград

Рядом с калининградским фортом нашли 5 артиллерийских снарядов

В пятницу боеприпасы должны быть вывезены для утилизации калининградскими военными саперами.

Источник: Новый Калининград

В районе форта № 5 нашли пять артиллерийских снарядов. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в пятницу сообщили в пресс-службе городской администрации.

Снаряды времен Великой Отечественной войны были найдены около 16 часов в четверг на ул. Булатова. В пятницу боеприпасы должны быть вывезены для утилизации калининградскими военными саперами.

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