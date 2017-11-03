Хабаровские подробности аферы доктора Серкина

Продолжается расследование уголовных дел, связанных с крупнейшей аферой Максима Серкина, отбывающего срок за мошенничество.



Как сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в региональном управлении МВД, в ведомстве зарегистрированы десятки заявлений о от жителей региона. Как удалось выяснить корреспонденту агентства, помимо трёх уже известных структур, через которые аферисты собирали деньги, это «Далькредит», «Хабаровский ипотечный», «Амурский сберегательный», деятельность приостановил и «Восточный фонд сбережений».



Напомним, 30 и 31 октября в стране была проведена масштабная облава, полиция при поддержке Росгвардии и других силовых структура обыскала помещения по 180 адресам в Москве, Санкт-Петербурге, Хабаровском крае, Приморском крае и других субъектах Российской Федерации.



Хабаровчанка Мария вложила средства в кредитный потребительский кооператив «Амурский сберегательный» в самом начале его деятельности, около 4 лет назад.

— Всё, что они обещали, они делали, до сегодняшнего момента, — говорит Мария. — В последний раз я вложила около миллиона рублей на два месяца, обещали выплатить из расчёта 20 процентов годовых. Раньше были разные сроки, разные суммы. Я рассчитываю, что ситуация как-то разрешится, может, государство наконец этим заинтересуется. Есть квартиры, есть недострой. Я думаю, что те, кому эти активы достанутся, они обязаны вернуть деньги или недвижимость. У КПК в залоге было много квартир, они выдавали кредиты и физическим и юридическим лицам, сейчас это нужно грамотно довести до ума. Действовавшие в рамках пирамиды Серкина по всей России 22 кредитно-потребительских кооператива (КПК), имевшие лицензии Центробанка, начиная с 2013 года привлекали деньги вкладчиков под строительство объектов недвижимости — квартир и бизнес-центров. Клиентов заманивали выплатой повышенных дивидендов, достигавших 16−20 процентов годовых, в то время как банки предлагали вкладчикам не более 10. Выплаты же кооператив, действовавший по принципу финансовой пирамиды, осуществлял исключительно за счет новых вкладчиков.

— У нас это «Далькредит», «Хабаровский ипотечный», «Амурский сберегательный», — говорит председатель общественной организации общество защиты прав потребителей Хабаровского края «Резонанс» Денис Локанцев. — Есть еще такой «Восточный фонд сбережений», офис которого сейчас также закрыт и где правоохранительные органы провели выемку документов, но в отношении последнего, насколько я знаю, не было предписания Центробанка о приостановке деятельности. Мы вчера выходили на руководство Центробанка по поводу четвёртого кооператива, в хабаровском филиале сказали, что деятельность «Восточного фонда сбережений» из-за большого числа вкладчиков регулируется из Москвы.

По данным общественников, в Хабаровске активно работают с десяток крупных КПК — тех, которые на слуху. Но зарегистрированных кредитно-потребительских кооперативов в крае намного больше, просто они не совершают никаких сделок и не дают рекламы о своей деятельности. Юристы предположили, что это сделано «про запас» — их расконсервируют в нужный момент и громко заявят «Мы работаем уже 10 лет».

— Схема стандартная, потому что никто не понесёт деньги в организацию, которая существует год и меньше, — продолжает Денис Локанцев. — Рано или поздно эти «проверенные временем» КПК появятся на арене. В судах Хабаровска сейчас около 400 дел по «Далькредиту» и примерно по 50 по «Хабаровскому ипотечному» и «Амурскому себергательному» с суммами от 30 тысяч рублей до нескольких миллионов. Всех подкупала история — у «Далькредита» насчитывается 15 лет, образуется доверие и люди друг другу рассказывают — «вложили деньги, получили прибыль». Ситуация начала накаляться с августа месяца, но никаких действий со стороны правоохранительных органов до 2 ноября не было видно. История с МММ была давно, уже подзабылась, и что ещё подкупало людей: все вклады в КПК были застрахованы. Но тут случилось следующее, в январе, когда наступил новый год страхования, страховая компания якобы увидела для себя большие риски и просто не продлила страховку. Естественно, никакой из кооперативов своих клиентов об этом факте не известил. Кстати, все эти КПК вели дела с одной страховой компанией «Диамант» (она имеет отношение к Максиму Серкину). Еще один любопытный факт: все эти конторы входили в саморегулирующуюся организацию «Опора кооперации» с пропиской в Татарстане и платили в неё членские взносы. Что будет с этим остатком на счетах? Юристы считают, что действующий «Закон о кооперации» имеет «дыры» — лазейки, которыми воспользовались нечистоплотные предприниматели. Кооперативы принимали вклады и выдавали займы в рамках закона, но внезапно выяснилось, что резервные фонды фирм меньше, чем это положено. Дальше — больше, оказалось что резервный фонд опустошился из-за выдачи необеспеченных займов юридическим лицам со всеми признаками «однодневок». Десятки ООО, которым ни один банк не выдаст больше 10 тысяч рублей, без всяких поручителей получали от КПК по 60 миллионов и ничего не оставляли в залог.

— Кооператив вроде бы хотел заработать и выдавал под проценты деньги, но фирмы эти деньги не вернули, — говорит Денис Локанцев. — Для формальности кооперативы обратились в арбитражный суд, чтобы вернуть свои деньги с должников, но много дел было оставлено без рассмотрения из-за того, что документы подавались с нарушениями. Один из кооперативов до последнего удерживал людей от обращения в суд и обещал, что есть схема, как уйти из-под надзора Центробанка. Говорили: «Нам запретили принимать новых пайщиков, сейчас выйдем из-под этих санкций и продолжим работу». Проект изначально выглядел как ловушка для доверчивых граждан — якобы, достаточно проголосовать за то, чтобы убрать из выражения «кредитно-потребительский кооператив» слово «кредитный».

— Мы связались с Центробанком по этому поводу и там ответили, что если КПК проведёт такую реорганизацию, то надзорное ведомство будет вынуждено обратиться в правоохранительные органы, — рассказывает Денис Локанцев. Большие проценты по вкладам в кооперативах объясняли вложениями в недвижимость, в качестве вещественного доказательства потенциальным клиентам предъявлялись квартиры. В Хабаровске это объекты строительного холдинга «Грант» (Максим Серкин одно время входил в его руководство).



Но следователи установили, что даже просто купить квартиру в каком-либо из жилых комплексов «Гранта» в дальневосточной столице было сложно — граждан обычно отправляли почему-то «в обход», через кооперативы.

— К нам приходили люди, у которых большие вклады, на миллионы, им в кооперативах предложили: «деньгами вернуть не можем, доплатите миллион наличными и мы отдадим квартиру», — продолжает Денис Локанцев. — Мы посоветовали с этим не связываться, все эти КПК на грани банкротства и рано или поздно процедура будет инициирована, а конкурсный управляющий будет должен разыскать имущество фирм и заняться его реализацией. Все эти сделки — взять квартиру вместо вклада, суд признает ничтожной, потому что нельзя выводить имущество для удовлетворения требований одного кредитора за счёт остальных. Сделки, совершённые за 6 месяцев до банкротства, будут признаны ничтожными в 100%, а те, которые заключены за три года — со значительной вероятностью. Люди останутся и без денег и без квартиры. По предварительным данным, схема облапошивания граждан выглядела следующим образом: концентрация средств, собранных с граждан, в кредитно-потребительских кооперативах, выдача собранных денег в виде кредитов подконтрольным ООО с расчётом на невозврат — в полиции насчитали более 300 таких контрагентов с регистрацией в Москве, Санкт-Петербурге и Хабаровском крае. Ни один из них не вел какой-либо финансово-хозяйственной деятельности.



Как уже сообщало ИА «Хабаровский край сегодня», по версии следствия аферу организовал и руководил перемещениями средств известный на Дальнем Востоке бизнесмен Максим Серкин. В прошлом гражданин был председателем совета директоров «Востоккредитбанка» (лишен лицензии в ноябре 2010 года, а в феврале 2011 года признан банкротом), после краха финансовой организации возглавил хабаровский строительный холдинг «Грант». В настоящее время Серкин находится в колонии, куда попал летом 2015 года по приговору Центрального райсуда Хабаровска по делам о мошенничестве с незаконным возмещением НДС. Коммерсант отсидел две трети срока и планировал на днях выйти на свободу условно-досрочно, но что-то пошло не так.