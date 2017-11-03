В Красноярском крае снят режим ЧС из-за африканской чумы свиней

Источник: РИА "Новости"

В Красноярском крае отменён режим ЧС из-за вспышки африканской чумы свиней. Такое решение было принято на заседании правительства региона.

Напомним, 5 октября в Берёзовском районе была зафиксирована вспышка чумы на частной ферме. Тогда пришлось уничтожить всех свиней, чтобы не допустить распространения распространение опасного заболевания. Сейчас угроза остановлена. Но в течение года в бывшем очаге и на прилегающей территории будет запрещено свиноводство.