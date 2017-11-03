В Красноярском крае снят режим ЧС из-за африканской чумы свиней
Однако в течение года в Берёзовском районе запрещено свиноводство.
Однако в течение года в Берёзовском районе запрещено свиноводство.
В Красноярском крае отменён режим ЧС
Напомним, 5 октября в Берёзовском районе была зафиксирована вспышка чумы на частной ферме. Тогда пришлось уничтожить всех свиней, чтобы не допустить распространения распространение опасного заболевания. Сейчас угроза остановлена. Но в течение года в бывшем очаге и на прилегающей территории будет запрещено свиноводство.
«Исключение будет сделано для свиноводческих хозяйств, работающих в режиме закрытого типа. Решение в отношении этих хозяйств принимается специальной комиссией по результатам постановки пробы биологического контроля. Кроме того, до 5 апреля 2018 года будет проводиться отстрел дикого кабана в целях контроля эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней», — уточнил и.о. министра сельского хозяйства Леонид Шорохов.