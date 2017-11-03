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13:55 (мск), источник: BFM.ru

Почему из банковских ячеек Москвы каждую неделю исчезают деньги

Кража 400 тысяч евро из ячейки банка «Славия» — это как минимум шестое подобное сообщение за полтора месяца. Насколько надежно хранить ценности в банковских ячейках?

Источник: Tim Evans / СС0

Из ячейки банка «Славия» на юго-западе Москвы украли 400 тысяч евро. На этой же неделе, 31 октября, из ячейки «ВТБ Банк Москвы» в центре города исчезло более 22 млн рублей. За последние полтора месяца это как минимум шестое подобное сообщение. Ценности из ячеек пропадают практически каждую неделю.

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Что касается надежности, если в поисковике в разделе «Новости» вбить «ячейка кража», результат будет таков: 400 тысяч евро — 2 ноября, 22 млн рублей — 1 ноября, 1,5 млн долларов — 19 октября, 1 млн долларов — 11 октября, 225 тысяч долларов — 26 сентября, 300 тысяч в американской валюте — 17 сентября и так далее. И речь только о Москве.

Как воруют деньги из ячеек? Классический вариант: грабители с оружием, лом и сумки. Нередко к кражам имеют отношение сотрудники банка.

Также деньги могут вынести злоумышленники, используя поддельные документы. А еще арендатор ячейки может просто сообщить о том, что у него оттуда что-то пропало, хотя, возможно, там ничего и не было.

Кто и что хранит в ячейках? По словам экспертов, за рубежом ячейки это часто драгоценности и документы. В России такое применение ячейкам тоже имеет место, но чаще в хранилища несут наличные. Например, это делают те, кто не хочет «светить» сумму, которой он располагает, но ячейка в этом плане не панацея, говорит главный редактор FinNews.ru Владимир Шевченко.

1935 год, США, указ президента о сдаче золота. Доступ к ячейкам организовывался только в присутствии налогового инспектора. То есть, грубо говоря, государство может наложить лапу на ваши ценности, если у него возникнет острая потребность в денежных средствах. 1918 год, РСФСР, примерно то же самое. Поэтому банковские ячейки не являются очень надежными средствами защиты своих ценностей.
Владимир Шевченко
Главный редактор FinNews.ru

Также ячейки могут использовать мошенники, продолжает начальник аналитического управления банка Банка корпоративного финансирования Максим Осадчий.

Есть очень распространенный нелегальный способ использования ячеек для совершения криминальных операций обналичивания. Даже есть критерий, как можно выявить, что банк поощряет своих клиентов заниматься подобной нелегальной деятельностью, — если в банке достаточно размерные ячейки, чтобы в них вошли крупные суммы.
Максим Осадчий
Начальник аналитического управления Банка корпоративного финансирования

Но в большинстве случаев ячейками пользуются законопослушные граждане, которым они необходимы, например, для совершения сделок с недвижимостью. Но в этом плане в последнее время наметился новый устойчивый тренд, отмечает генеральный директор компании «НДВ-Недвижимость» Александр Хрусталев.

На сегодняшний день количество людей, которые осуществляют расчет через банковскую ячейку, составляет около 85%. Но сейчас наметилась другая тенденция: идет расчет через банковские аккредитивы. Есть способ рассчитываться у нотариуса, и есть способ рассчитываться по старинке — в машине или кустах. Вот все четыре способа, которые используют россияне. За рубежом идет расчет в основном через нотариуса.
Александр Хрусталёв
Генеральный директор компании «НДВ-Недвижимость»

По словам риелторов, в последнее время банки сами стимулируют граждан к переходу на аккредитивы вместо ячеек. Например, в кредитной организации могут заявить, что ячейку нужно ждать больше недели. Не желая откладывать сделку, продавец и покупатель соглашаются на использование нового для них инструмента.

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