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12:14 (мск), источник: Югополис

В Краснодаре мужчина украл телевизоры у приютившей его подруги

Правоохранители также проверяют арестованного на участие в краже у женщины ювелирных украшений.

В дежурную часть УМВД России по городу Краснодару с сообщением о краже трех телевизоров из квартиры обратилась 31-летняя жительница дома на улице Кубанской Набережной. Она обнаружила пропажу техники, вернувшись с работы, при этом следов взлома входной двери не было.

Сотрудники уголовного розыска полиции установили круг общения потерпевшей, в краже был изобличен 34-летний возлюбленный женщины, проживающий в этой же квартире. Мужчина пояснил, что продал технику в комиссионном магазине, выручив за неё 11 000 рублей, которые потратил.

В краевой центр он приехал полгода назад из Абинского района, ранее к уголовной ответственности не привлекался. Ранее у краснодарки пропали ювелирные украшения, в связи с чем задержанный проверяется и на причастность к этому преступлению.

Подозреваемый заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», ему может грозить срок до пяти лет. Полицейскими установлен пункт сбыта похищенного, в ближайшее время телевизоры будут изъяты и возвращены владелице, сообщает «Югополису» пресс-группа УМВД РФ по городу Краснодару.

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