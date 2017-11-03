В Краснодаре мужчина украл телевизоры у приютившей его подруги

В дежурную часть УМВД России по городу Краснодару с сообщением о краже трех телевизоров из квартиры обратилась 31-летняя жительница дома на улице Кубанской Набережной. Она обнаружила пропажу техники, вернувшись с работы, при этом следов взлома входной двери не было.

Сотрудники уголовного розыска полиции установили круг общения потерпевшей, в краже был изобличен 34-летний возлюбленный женщины, проживающий в этой же квартире. Мужчина пояснил, что продал технику в комиссионном магазине, выручив за неё 11 000 рублей, которые потратил.

В краевой центр он приехал полгода назад из Абинского района, ранее к уголовной ответственности не привлекался. Ранее у краснодарки пропали ювелирные украшения, в связи с чем задержанный проверяется и на причастность к этому преступлению.