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13:41 (мск), источник: РИА Новости

Воронежец заработал биткоины на продаже наркотиков и обменял их на рубли

Полиция задержала жителя Воронежа, который получил биткоины в качестве оплаты за продажу наркотиков, а потом обменял криптовалюту на почти 1 миллион рублей, сообщает в пятницу ГУМВД области.

Источник: РИА Новости

В отношении 35-летнего жителя Воронежа возбуждено дело по статье «легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления», санкция которой предусматривает до 120 тысяч рублей штрафа.

«Установлено, что 35-летний местный житель в период с 2016 по 2017 год получил доход в виде цифровой валюты “биткоин” от сбыта наркотиков. Для придания правомерного вида указанным денежным средствам он совершил финансовые операции по обмену цифровой валюты на российские рубли и переводу их на лицевые счета, принадлежащие ему и его знакомым», — говорится в сообщении.

По данным полиции, таким образом, воронежец получил на обмене криптовалюты около 1 миллиона рублей.

«В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — информирует полиция.

По данным на 3 ноября, курс биткоина к рублю составляет 1 к 424859. Курс биткоина к доллару — 1 к 7300.

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 Воронежец заработал биткоины на продаже наркотиков и обменял их на рубли
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