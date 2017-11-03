Воронежец заработал биткоины на продаже наркотиков и обменял их на рубли

В отношении 35-летнего жителя Воронежа возбуждено дело по статье «легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления», санкция которой предусматривает до 120 тысяч рублей штрафа.

«Установлено, что 35-летний местный житель в период с 2016 по 2017 год получил доход в виде цифровой валюты “биткоин” от сбыта наркотиков. Для придания правомерного вида указанным денежным средствам он совершил финансовые операции по обмену цифровой валюты на российские рубли и переводу их на лицевые счета, принадлежащие ему и его знакомым», — говорится в сообщении.