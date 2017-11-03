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13:42 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Нижнедевицком районе автобус вылетел в кювет на трассе Воронеж — Курск — Борисоглебск

Причиной стало несоблюдение дистанции.

Автобус столкнулся с фурой и съехал в кювет на участке федеральной трассы Воронеж — Курск — Борисоглебск в селе Вязноватовка Нижнедевицкого района в пятницу, 3 ноября. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил командир 8-го взвода отдельного батальона дорожно-патрульной службы Алексей Стеблев.

Авария произошла около 6:00. Пассажирский автобус под управлением 38-летнего харьковчанина следовал из Харькова в Воронеж с 18-ю пассажирами. Фура, ехавшая перед автобусом, резко затормозила, произошло столкновение. Автобус получил повреждения.

— Причиной дорожно-транспортного происшествия стало несоблюдение дистанции водителем автобуса. Пострадавших нет. Пассажиры доставлены до места назначения, — сообщил Александр Стеблев.

Полицейские выясняют обстоятельства ДТП.

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