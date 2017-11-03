В Нижнедевицком районе автобус вылетел в кювет на трассе Воронеж — Курск — Борисоглебск
Причиной стало несоблюдение дистанции.
Причиной стало несоблюдение дистанции.
Автобус столкнулся с фурой и съехал в кювет на участке федеральной трассы Воронеж — Курск — Борисоглебск в селе Вязноватовка Нижнедевицкого района в пятницу, 3 ноября. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил командир 8-го взвода отдельного батальона
Авария произошла около 6:00. Пассажирский автобус под управлением 38-летнего харьковчанина следовал из Харькова в Воронеж с 18-ю пассажирами. Фура, ехавшая перед автобусом, резко затормозила, произошло столкновение. Автобус получил повреждения.
— Причиной
Полицейские выясняют обстоятельства ДТП.