Погибший в ДТП в Алматинской области подросток оказался автоугонщиком

Как проинформировали в пресс-службе ДВД Алматинской области, погибшим в дорожной аварии водителем оказался 17-летний житель села Кайназар, тело которого было обнаружено полицейскими в угнанной им же автомашине.

«Установлено, что “Мазда-626” принадлежала 35-летней местной жительнице, заявившая полицейским об угоне своей автомашины. Далее в ходе проверки выяснилась причастность погибшего водителя к еще одному совершенному в тот же день автоугону — “Мазды-323” у жителя села Узынагаш. Автомашина уже обнаружена и возвращена владельцу», — сообщили в пресс-службе областной полиции.

Уголовное расследование по факту угона двух автомашин, несмотря на гибель подозреваемого, продолжается в производстве сотрудников Жамбылского РОВД.