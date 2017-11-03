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12:12 (мск), источник: Kazinform

Погибший в ДТП в Алматинской области подросток оказался автоугонщиком


ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ — Полиция установила личность погибшего в ДТП водителя «Мазды», обнаруженной 1 ноября на автодороге «Алматы-Узынагаш-Бесмойнак» в Жамбылском районе.

Как проинформировали в пресс-службе ДВД Алматинской области, погибшим в дорожной аварии водителем оказался 17-летний житель села Кайназар, тело которого было обнаружено полицейскими в угнанной им же автомашине.

«Установлено, что “Мазда-626” принадлежала 35-летней местной жительнице, заявившая полицейским об угоне своей автомашины. Далее в ходе проверки выяснилась причастность погибшего водителя к еще одному совершенному в тот же день автоугону — “Мазды-323” у жителя села Узынагаш. Автомашина уже обнаружена и возвращена владельцу», — сообщили в пресс-службе областной полиции.

Уголовное расследование по факту угона двух автомашин, несмотря на гибель подозреваемого, продолжается в производстве сотрудников Жамбылского РОВД.

Расследование также проводится и по самому факту дорожной аварии, в которой погиб несовершеннолетний автоугонщик.

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