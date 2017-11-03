Против органов опеки в Красноярске возбудили дело после смерти двух детей

Следователи возбудили уголовное дело в отношении сотрудников органов опеки по факту смерти двух детей в неблагополучной семье. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Красноярскому краю.

Как сообщает следствие, семья с четырьмя детьми, о которой ранее был показан сюжет на одном из федеральных телеканалов России, состояла на учете как находящаяся в социально опасном положении.

В 2011 году девочка возрастом 1 год и 5 месяцев скончалась от менингококковой инфекции. Спустя год от этого же заболевания умер 11-месячный ребенок.

В 2013 году в отношении 28-летней женщины возбудили уголовное дело по факту неисполнения обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних детей. И только после смерти двух детей органы по опеке и попечительству подняли вопрос о лишении женщины родительских прав в отношении 9-летнего ребенка и ограничении прав на 3-летнего сына.

В отношении должностных лиц отдела опеки и попечительства администрации Боготола возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 293 УК России («Неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).