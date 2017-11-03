Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Захарова колко высказалась про новые антироссийские действия США
Психиатр рассказал, почему вам нравится пугаться
Собчак ответила Кадырову на предложение захоронить Ленина
6 городов России, где стоит провести новогодние каникулы (фото)
МВД объявило план «Сирена» из-за готовившего покушение на Путина
Сергей Шнуров эпохи Возрождения: оперный хайп в Мариинке Фронтмен «Ленинграда» сыграл главного героя в опере про итальянского скульптора и ювелира Бенвенуто Челлини
Вдова Бодрова рассказала, как закрывали программу «Жди меня»
Бузова не вошла в число звезд «Новогодней ночи на "Первом"»
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео)
Потерял номер: что делать
СМИ: приемный сын режиссёра Эльдара Рязанова найден мертвым
Эксперты о том, как взорвали газопроводы в Крыму
Лена Перминова в "голом" платье удивила всех в Лондоне (фото)
Ольга Бузова в «платье-розе» вышла на сцену (фото)
«Хвост обрубался медленно»: Валерия об отношениях с детьми
Прохор Шаляпин поведал об отношениях с Копенкиной
Миллиардер поневоле: россиянина удивил налог на имущество
Платежи за ЖКУ начнут взимать по-новому
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
12Теракт в Нью-Йорке
13:31 (мск), источник: АиФ Иркутск

80% погибших на Байкале нерп — беременные самки

Точную причину гибели все еще не установили.

80% найденных на Байкале мертвых нерп были беременны. Об этом учёные сообщили на совещании специально созданной межведомственной комиссии, сообщает пресс-служба правительства региона.

В состав комиссии, изучающей гибель 141 байкальского тюленя, вошли представители министерств, служб ветеринарии и охраны природы и озера Байкал, Росприроднадзора, Россельхознадзора, Иркутского государственного медицинского университета, Лимнологического института СО РАН, «Заповедного Прибайкалья», Байкальского музея, Иркутского научного центра СО РАН и другие.

По информации специалистов, лабораторные исследования проб, взятых на побережье, куда выбросило туши погибших животных, ещё не дали ответа на вопрос о причинах массовой гибели нерп. Пока известно, что у них не было явных патологий, опасных вирусных заболеваний и паразитов. Для того чтобы определить, могли ли эндемики погибнуть в результате интоксикации, проведут дополнительные молекулярные исследования. Пока изучили 31 пробу, взятую как на южном побережье Байкала в Иркутской области, так и в Кабанском районе Бурятии. Начиная с 29 октября обнаружили 141 тушу погибшей нерпы, в том числе 38 — в Иркутской области.

На совещании среди прочего решили выловить в местах гибели животных партии голомянки и байкальского бычка, чтобы провести исследования этой рыбы — основного вида питания нерпы.

По словам заместителя министра природных ресурсов и экологии Иркутской области Нины Абариновой, когда правительство получит все результаты лабораторных экспертиз, подготовит письма в Минприроды и Минсельхоз России с предложением предусмотреть в 2018 году финансирование на проведение масштабных научных исследований всей акватории Байкала, а также на работы по учету популяции нерпы. По данным 2015 года, в озере обитало 128,7 тыс. этого вида эндемиков.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
«Любимец женщин и хороших крымских вин». Брат Ленина - полная противоположность вождю
СК нашел все многомиллиардное состояние полковника Захарченко
СМИ узнали о переговорах РФ с Украиной по самолетам «Руслан»
Опрос: 43% россиян не знают, как называется праздник 4 ноября
Назван размер больничных и декретных в 2018 году
ФСБ обвинила сторонников Мальцева в подготовке поджогов
В России стартовали продажи iPhone X
Эксперты выяснили, на чем в России экономит средний класс
Спорт
«Победы к “Зениту” скоро вернутся»: клуб вышел в плей-офф ЛЕ Петербургский «Зенит» сыграл вничью на выезде с норвежским «Русенборгом» в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы
Авто
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео) По-настоящему страшная авария произошла на одном из шоссе в Канаде, после того как груженый топливом бензовоз врезался в столкнувшиеся ранее на дороге автомобили
Hi-Tech
«Спим на улице». Кто и зачем (?!) стоит в очереди за iPhone X Сколько заработать на перепродаже? Как спать на стульях? И стоит ли оно того?
Кино
Вдова Бодрова рассказала, как закрывали программу «Жди меня» По мнению Светланы, с сотрудниками и создателями проекта поступили несправедливо
Недвижимость
20 самых недорогих районов Москвы
Здание конюшни XIX века в Москве арендовали за 11,5 млн руб
Министерства поднимутся на IQ
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Леди
В моду вошли рубашки, которые могут заменить платье (фото) Нарядная рубашка — незаменимая вещь в осенне-зимнем сезоне. Ее можно надевать под любой пуховик и парку даже в самые суровые морозы
Дети
Жена Николя Саркози показала 6-летнюю дочь (фото) Экс-первая леди Франции показала поклонникам новый снимок Джулии.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь