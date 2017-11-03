80% погибших на Байкале нерп — беременные самки

80% найденных на Байкале мертвых нерп были беременны. Об этом учёные сообщили на совещании специально созданной межведомственной комиссии, сообщает пресс-служба правительства региона.

В состав комиссии, изучающей гибель 141 байкальского тюленя, вошли представители министерств, служб ветеринарии и охраны природы и озера Байкал, Росприроднадзора, Россельхознадзора, Иркутского государственного медицинского университета, Лимнологического института СО РАН, «Заповедного Прибайкалья», Байкальского музея, Иркутского научного центра СО РАН и другие.

По информации специалистов, лабораторные исследования проб, взятых на побережье, куда выбросило туши погибших животных, ещё не дали ответа на вопрос о причинах массовой гибели нерп. Пока известно, что у них не было явных патологий, опасных вирусных заболеваний и паразитов. Для того чтобы определить, могли ли эндемики погибнуть в результате интоксикации, проведут дополнительные молекулярные исследования. Пока изучили 31 пробу, взятую как на южном побережье Байкала в Иркутской области, так и в Кабанском районе Бурятии. Начиная с 29 октября обнаружили 141 тушу погибшей нерпы, в том числе 38 — в Иркутской области.

На совещании среди прочего решили выловить в местах гибели животных партии голомянки и байкальского бычка, чтобы провести исследования этой рыбы — основного вида питания нерпы.