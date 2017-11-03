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14:23 (мск), источник: ИА REGNUM

Оторвавшему голову статуи в Петербурге «не понравилось выражение лица»

В Петроградский районный суд Санкт-Петербурга направлено для рассмотрения уголовное дело в отношении вандала, оторвавшего голову скульптуре юноши у исторического здания, где жила Анна Ахматова. Свои действия разрушитель объяснил тем, что ему «не понравилось выражение лица» скульптуры.

Источник: Reuters

Как сообщало ИА REGNUM, 21 августа текущего года обнаружилось, что скульптура юноши в нише на фасаде дома дома В. С. и Е. П. Кирилловых по улице Большой Пушкарской лишилась головы.

Дом 1908 года постройки включен в реестр объектов, представляющих историческую, научную, художественную ценность. С апреля по май 1915 года комнату в этом доме снимала Анна Ахматова.

Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 243 УК РФ («Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ».

Вскоре подозреваемый в совершении акта вандализма 27-летний местный житель был задержан. Ему было предъявлено обвинение. Украденный элемент изваяния изъят.

Как установило следствие, преступление гражданин совершил в ночь с 18 по 19 августа 2017 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Оторванную голову скульптуры злоумышленник спрятал в рюкзак, а затем подарил своему знакомому.

«Обвиняемый признал вину в совершении преступления», — уточнила прокуратура Санкт-Петербурга. Мужчина предстанет перед судом. Ему грозит до трех лет лишения свободы.

Это всего лишь один из случаев вандализма на объектах культурного наследия Санкт-Петербурга. Одним из самых нашумевших происшествий стало «дело Мефистофеля»: скульптурное изображение демона в 2015 году сбили с фасада здания-памятника в Петроградском районе. Горельеф до сих пор не восстановлен.

В марте 2015 года кто-то унес металлические литые стойки лестницы из дома Лермонтова на Садовой улице, потом их пытались продать на сайте «Авито».

В 2016 году вандалы отломали фрагмент шпаги памятника Михаилу Кутузову перед Казанским собором. 10 мая буддийский дацан пережил налет граффитистов — была исписана ограда со стороны Приморского проспекта и Липовой аллеи. Это лишь некоторые из случаев, привлекших внимание горожан и СМИ.

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