Оторвавшему голову статуи в Петербурге «не понравилось выражение лица»
В Петроградский районный суд
В Петроградский районный суд
Как сообщало ИА REGNUM, 21 августа текущего года обнаружилось, что скульптура юноши в нише на фасаде дома дома В. С. и Е. П. Кирилловых по улице Большой Пушкарской лишилась головы.
Дом 1908 года постройки включен в реестр объектов, представляющих историческую, научную, художественную ценность. С апреля по май 1915 года комнату в этом доме снимала Анна Ахматова.
Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 243 УК РФ («Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ».
Вскоре подозреваемый в совершении акта вандализма 27-летний местный житель был задержан. Ему было предъявлено обвинение. Украденный элемент изваяния изъят.
Как установило следствие, преступление гражданин совершил в ночь с 18 по 19 августа 2017 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Оторванную голову скульптуры злоумышленник спрятал в рюкзак, а затем подарил своему знакомому.
«Обвиняемый признал вину в совершении преступления», — уточнила прокуратура
Это всего лишь один из случаев вандализма на объектах культурного наследия
В марте 2015 года
В 2016 году вандалы отломали фрагмент шпаги памятника Михаилу Кутузову перед Казанским собором. 10 мая буддийский дацан пережил налет граффитистов — была исписана ограда со стороны Приморского проспекта и Липовой аллеи. Это лишь некоторые из случаев, привлекших внимание горожан и СМИ.