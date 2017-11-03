Женщина-водитель сбила пенсионерку на юге Волгограда
Женщина водитель сбила 78-летнюю пенсионерку в Красноармейском районе Волгограда.
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Женщина водитель сбила 78-летнюю пенсионерку в Красноармейском районе Волгограда.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в ГУ МВД по региону, ДТП произошло в 8.10 2 ноября на улице Гражданской.
39-летняя водитель, управляя автомобилем «Нива» и направлявшаяся в сторону улицы Кооперативной, наехала на пожилую женщину у дома № 14. Пенсионерка переходила дорогу в неположенном месте.
В результате пострадавшая была госпитализирована с травмами.