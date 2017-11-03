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16:04 (мск), источник: Водитель Петербурга

Микроавтобус таранил грузовик на КАД: погиб один человек, пострадали трое

Авария произошла утром 3 ноября на внутреннем кольце КАД, перед съездом на Краснофлотское шоссе в Петербурге. Смертью обернулось столкновение двух транспортных средств.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области, примерно в 10:10 на внутреннем кольце столкнулись Mercedes Sprinter и грузовой «Урал».

Водитель микроавтобуса погиб на месте. Травмы получили пассажиры: 37-летняя женщина тяжелые, 39-летняя женщина и 34-летний мужчина — средние ранения.

По факту аварии проводится проверка.

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