Микроавтобус таранил грузовик на КАД: погиб один человек, пострадали трое
Авария произошла утром 3 ноября на внутреннем кольце КАД, перед съездом на Краснофлотское шоссе в Петербурге. Смертью обернулось столкновение двух транспортных средств.
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Авария произошла утром 3 ноября на внутреннем кольце КАД, перед съездом на Краснофлотское шоссе в Петербурге. Смертью обернулось столкновение двух транспортных средств.
Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области, примерно в 10:10 на внутреннем кольце столкнулись Mercedes Sprinter и грузовой «Урал».
Водитель микроавтобуса погиб на месте. Травмы получили пассажиры: 37-летняя женщина тяжелые, 39-летняя женщина и 34-летний мужчина — средние ранения.
По факту аварии проводится проверка.