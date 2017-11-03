В Прикамье в результате ДТП автомобиль вылетел с трассы

Сегодня на автотрассе Пермь — Березники произошло ДТП с участием двух автомобилей.

«Авария произошла на 136 километре трассы. Водитель автомобиля Ssang Yong допустил нарушение, выехав на полосу встречного движения. В результате произошло столкновение с другим автомобилем, ехавшим в противоположном направлении», — рассказали корреспонденту «АиФ-Прикамье» в УГИБДД по Пермскому краю.