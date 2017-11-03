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13:07 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Прикамье в результате ДТП автомобиль вылетел с трассы

Водитель нарушил правила дорожного движения, выехав на полосу встречного движения.

Сегодня на автотрассе Пермь — Березники произошло ДТП с участием двух автомобилей.

В результате аварии автомобиль Ssang Yong вылетел с дороги, вторую машину, Renault Sandero, развернуло поперёк полосы движения.

«Авария произошла на 136 километре трассы. Водитель автомобиля Ssang Yong допустил нарушение, выехав на полосу встречного движения. В результате произошло столкновение с другим автомобилем, ехавшим в противоположном направлении», — рассказали корреспонденту «АиФ-Прикамье» в УГИБДД по Пермскому краю.

Во время загрузки произошла ошибка.

В аварии пострадал водитель Renault Sandero, ему назначили амбулаторное лечение.

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