В Прикамье в результате ДТП автомобиль вылетел с трассы
Водитель нарушил правила дорожного движения, выехав на полосу встречного движения.
Водитель нарушил правила дорожного движения, выехав на полосу встречного движения.
Сегодня на автотрассе Пермь — Березники произошло ДТП с участием двух автомобилей.
В результате аварии автомобиль Ssang Yong вылетел с дороги, вторую машину, Renault Sandero, развернуло поперёк полосы движения.
«Авария произошла на 136 километре трассы. Водитель автомобиля Ssang Yong допустил нарушение, выехав на полосу встречного движения. В результате произошло столкновение с другим автомобилем, ехавшим в противоположном направлении», — рассказали корреспонденту «АиФ-Прикамье» в УГИБДД по Пермскому краю.
В аварии пострадал водитель Renault Sandero, ему назначили амбулаторное лечение.