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16:42 (мск), источник: Volga News

В деле об ограблении банка не досчитались двух миллионов

В Советском районном суде пересчитали миллионы, которые были 31 марта этого года похищены из банка «Солидарность».

Напомним, на скамье подсудимых — экс-сотрудник УФСИН России по Самарской области Денис Кузнецов. Мужчина погряз в долгах и решил испытать удачу в букмекерских конторах, но и там прогорел. Решил проблемы он за счет вооруженного нападения на офис банка «Солидарность» на ул. Победы. Охраны там не было, так что все прошло гладко. Впрочем, на подозреваемого опера все равно вышли через две недели после преступления — «погорел» он на приметной машине.

В суде Кузнецов заявил, что потратил всего 600 тыс. руб. — мол, рассчитался с долгами, а остатки денег припрятал в одном месте, их-то и изъяли полицейские.

Банк же потребовал взыскать с него всю сумму похищенного — 5,3 млн руб., $5,6 тыс. и 4,3 тыс. евро.

Рассудив, что взыскивать нужно то, что похищено, судья Советского районного суда Самары Денис Лазарев постановил пересчитать изъятые у Кузнецова деньги прямо в зале суда.

Оказалось, что евро и доллары все на месте. А вот с рублями ситуация не понятна. При пересчете их оказалось всего 2 614 900.

«Конечно, адвокат и подсудимый продолжают настаивать на том, что не знают, куда делись деньги, однако в материалах уголовного дела фигурирует именно та цифра, что получилась у нас при пересчете в суде», — заверил нас гособвинитель.

Прокуратура просила признать Кузнецова виновным в совершении разбоя в особо крупном размере и назначить ему наказание в виде девяти лет колонии строгого режима.

Защита подсудимого просила переквалифицировать обвинение на более «мягкую» статью — ограбление.

Что же касается погашения ущерба банку — то окончательную сумму, скорее всего, определит судья при вынесении приговора по этому делу. Оглашение его состоится в ноябре.

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