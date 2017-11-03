В деле об ограблении банка не досчитались двух миллионов
В Советском районном суде пересчитали миллионы, которые были 31 марта этого года похищены из банка «Солидарность».
В Советском районном суде пересчитали миллионы, которые были 31 марта этого года похищены из банка «Солидарность».
Напомним, на скамье подсудимых —
В суде Кузнецов заявил, что потратил всего 600 тыс. руб. — мол, рассчитался с долгами, а остатки денег припрятал в одном месте,
Банк же потребовал взыскать с него всю сумму похищенного — 5,3 млн руб., $5,6 тыс. и 4,3 тыс. евро.
Рассудив, что взыскивать нужно то, что похищено, судья Советского районного суда Самары Денис Лазарев постановил пересчитать изъятые у Кузнецова деньги прямо в зале суда.
Оказалось, что евро и доллары все на месте. А вот с рублями ситуация не понятна. При пересчете их оказалось всего 2 614 900.
«Конечно, адвокат и подсудимый продолжают настаивать на том, что не знают, куда делись деньги, однако в материалах уголовного дела фигурирует именно та цифра, что получилась у нас при пересчете в суде», — заверил нас гособвинитель.
Прокуратура просила признать Кузнецова виновным в совершении разбоя в особо крупном размере и назначить ему наказание в виде девяти лет колонии строгого режима.
Защита подсудимого просила переквалифицировать обвинение на более «мягкую» статью — ограбление.
Что же касается погашения ущерба банку — то окончательную сумму, скорее всего, определит судья при вынесении приговора по этому делу. Оглашение его состоится в ноябре.