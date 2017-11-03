Разлив нефтепродуктов произошел под Новосибирском
Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU — Последствия утечки нефтепродуктов ликвидируют на Оби в Кубовинском сельском совете Новосибирского района, сообщает ГУ МЧС России по Новосибирской области в пятницу.
Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU — Последствия утечки нефтепродуктов ликвидируют на Оби в Кубовинском сельском совете Новосибирского района, сообщает ГУ МЧС России по Новосибирской области в пятницу.
Загрязнение береговой линии нефтепродуктами было замечено очевидцами. Специалисты
Шаг за шагом, находясь по колено или по пояс в холодной воде, спасатели лопатами вынимают загрязненный нефтепродуктами грунт, собирают в мешки для последующего вывоза и утилизации. С поверхности воды осуществляется сбор масляной пленки и обработка сорбентами. Всего в ликвидации последствий разлива нефтепродуктов задействовано 44 человека и 12 единиц техники.
По одной из версий, загрязнение произошло в результате утечки масла из одного из судов, стоящих на берегу.