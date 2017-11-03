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13:12 (мск), источник: Интерфакс

Разлив нефтепродуктов произошел под Новосибирском

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU — Последствия утечки нефтепродуктов ликвидируют на Оби в Кубовинском сельском совете Новосибирского района, сообщает ГУ МЧС России по Новосибирской области в пятницу.

Загрязнение береговой линии нефтепродуктами было замечено очевидцами. Специалисты аварийно-спасательной службы Новосибирской области обнаружили загрязнение грунта вдоль берега реки маслянистой пленкой на площади около 300 метров. Для предотвращения распространения загрязнения спасатели выставили боновые ограждения.

Шаг за шагом, находясь по колено или по пояс в холодной воде, спасатели лопатами вынимают загрязненный нефтепродуктами грунт, собирают в мешки для последующего вывоза и утилизации. С поверхности воды осуществляется сбор масляной пленки и обработка сорбентами. Всего в ликвидации последствий разлива нефтепродуктов задействовано 44 человека и 12 единиц техники.

По одной из версий, загрязнение произошло в результате утечки масла из одного из судов, стоящих на берегу.

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