Девушек, скандаливших в самолете «Пхукет-Иркутск», накажут за хулиганство

«Инцидент произошел 1 ноября на борту самолета “Пхукет-Иркутск”. Прибывшие к борту полицейские установили, что две ангарчанки вступили в конфликт с еще одной пассажиркой из Иркутска. Предварительно установлено, что они находились в состоянии алкогольного опьянения. Известно также, что они мешали работе проводников и отдыху других пассажиров. Девушки были доставлены в полицию, где был составлен административный протокол», — сообщила собеседник агентства.