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13:34 (мск), источник: РИА Новости

Девушек, скандаливших в самолете «Пхукет-Иркутск», накажут за хулиганство

Две жительницы города Ангарска Иркутской области устроили пьяный дебош на борту самолёта, летевшего из Пхукета (Таиланд) в Иркутск, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы Восточно-Сибирского линейного управления МВД на транспорте Раиса Силина.

Источник: РИА "Новости"

«Инцидент произошел 1 ноября на борту самолета “Пхукет-Иркутск”. Прибывшие к борту полицейские установили, что две ангарчанки вступили в конфликт с еще одной пассажиркой из Иркутска. Предварительно установлено, что они находились в состоянии алкогольного опьянения. Известно также, что они мешали работе проводников и отдыху других пассажиров. Девушки были доставлены в полицию, где был составлен административный протокол», — сообщила собеседник агентства.

Нарушителям грозит штраф до 1000 рублей за мелкое хулиганство.

Законопроект, вводящий «черные списки» авиапассажиров-дебоширов, Госдума может принять в третьем чтении осенью. Авиакомпании, как ожидается, получат право в течение одного года отказывать в перевозке гражданам, которые совершили правонарушение на борту самолета.

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