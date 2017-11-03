Девушек, скандаливших в самолете «Пхукет-Иркутск», накажут за хулиганство
Две жительницы города Ангарска Иркутской области устроили пьяный дебош на борту самолёта, летевшего из Пхукета (Таиланд) в Иркутск, сообщила РИА Новости представитель
Две жительницы города Ангарска Иркутской области устроили пьяный дебош на борту самолёта, летевшего из Пхукета (Таиланд) в Иркутск, сообщила РИА Новости представитель
«Инцидент произошел 1 ноября на борту самолета “Пхукет-Иркутск”. Прибывшие к борту полицейские установили, что две ангарчанки вступили в конфликт с еще одной пассажиркой из Иркутска. Предварительно установлено, что они находились в состоянии алкогольного опьянения. Известно также, что они мешали работе проводников и отдыху других пассажиров. Девушки были доставлены в полицию, где был составлен административный протокол», — сообщила собеседник агентства.
Нарушителям грозит штраф до 1000 рублей за мелкое хулиганство.
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