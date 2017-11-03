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13:28 (мск), источник: Nakanune.ru

Суд продолжит рассматривать «дело Сиволапа», которого обвиняют в смерти судебного пристава, в декабре

Областной суд Свердловской области объявил перерыв в деле бизнесмена Виталия Сиволапа. Мужчину обвиняют в посягательстве на жизнь судебного пристава и уклонении от погашения кредиторской задолженности в крупном размере.

Своей вины он не признаёт. Следующее заседание состоится в декабре.

«Заседание отложено на 12 декабря 2017 года. Начнутся прения сторон. Дали время на подготовку», — сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского областного суда.

Напомним, что инцидент, о котором идет речь, произошел 5 октября прошлого года. По данным следствия, в тот день коммерсант, находясь на одном из верхних этажей дома по улице Шварца, с силой бросил в пристава керамическую бутылку из-под виски. В результате попадания в голову бутылка разбилась, мужчина был доставлен в медучреждение. В ночь на 21 марта этого года от причиненной открытой проникающей черепно-мозговой травмы судебный пристав умер в больнице.

Также в ходе расследования выяснилось, что в 2010—2016 годах бизнесмен, зная о наличии вступившего в силу решения Чкаловского районного суда Екатеринбурга о взыскании с него денежных средств и имея финансовую возможность расплатиться, злостно уклонился от погашения кредиторской задолженности в крупном размере.

Отметим, что бизнесмен не признает своей вины в посягательстве на жизнь судебного пристава, уверяя, что не имел умысла на это.

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