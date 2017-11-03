В Новосибирске водитель грузовика умер на рабочем месте
Сообщение о найденном трупе поступило спасателям 3 ноября в первой половине дня, об этом сообщили сотрудники Муниципальной
Сообщение о найденном трупе поступило спасателям 3 ноября в первой половине дня, об этом сообщили сотрудники Муниципальной
В Новосибирске водитель грузовика умер на рабочем месте, рассказали спасатели МАСС.
Сотрудники полиции сообщили спасателям о найденном трупе. Мужчина скончался на территории промышленной базы. Его обнаружили в грузовом автомобиле Scania. Труп пролежал в автомобиле несколько часов. Прибывшие спасатели МАСС вскрыли кабину и достали погибшего. Им оказался 61-летний мужчина. Медики констатировали смерть.
По предварительной информации, у погибшего остановилось сердце.