Попытку контрабанды около 700 кг продуктов питания пресекли на Дону
Попытка контрабанды около 700 кг продуктов питания пресечена на чертковском участке
Попытка контрабанды около 700 кг продуктов питания пресечена на чертковском участке
Как сообщает
Сообщается, что контрабандные продукты питания, стоимость которых, по предварительной оценке, превышает 300 тыс. рублей, предназначались для одного из магазинов
Сообщается, что нелегально ввезенный товар изъят. Правонарушитель привлечен к административной ответственности.