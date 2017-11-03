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15:50 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Попытку контрабанды около 700 кг продуктов питания пресекли на Дону

Попытка контрабанды около 700 кг продуктов питания пресечена на чертковском участке российско-украинской границы в Ростовской области.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщает пресс-служба погрануправления ФСБ России по Ростовской области, в ходе совместного рейда пограничников и полицейских был задержан внедорожник, в котором россиянин пытался ввезти в РФ колбасу, молочные изделия алкоголь с украинскими этикетками.

Сообщается, что контрабандные продукты питания, стоимость которых, по предварительной оценке, превышает 300 тыс. рублей, предназначались для одного из магазинов Каменска-Шахтинского.

Сообщается, что нелегально ввезенный товар изъят. Правонарушитель привлечен к административной ответственности.

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