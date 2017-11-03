Попытку контрабанды около 700 кг продуктов питания пресекли на Дону

Как сообщает пресс-служба погрануправления ФСБ России по Ростовской области, в ходе совместного рейда пограничников и полицейских был задержан внедорожник, в котором россиянин пытался ввезти в РФ колбасу, молочные изделия алкоголь с украинскими этикетками.