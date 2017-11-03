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13:16 (мск), источник: Kazinform

Арестованы трое подозреваемых в убийстве женщины-таксиста в Караганде


КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ — Суд арестовал троих подозреваемых в убийстве и укрывательстве убийства женщины-таксиста в Караганде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Об аресте ходатайствовал следователь УВД Караганды, ссылаясь на то, что все трое не имеют постоянного места жительства и подозреваются в совершении тяжкого преступления.

«Следственный судья Руслан Мукатаев удовлетворил ходатайство следователя УВД Караганды о санкционировании им меры пресечения “содержание под стражей”. Таким образом, в отношении троих подозреваемых санкционирована данная мера пресечения сроком на два месяца, то есть на период расследования, предусмотренного Уголовно-процессуальным кодексом РК», — сообщили в Казыбекбийском районном суде № 1 Караганды.

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Стали известны в суде обстоятельства убийства. У 35-летнего подозреваемого скончалась родственница, и он получил зарплату авансом в размере 30 тысяч тенге, после чего пошел в таксослужбу. Там он попросил предоставить ему машину до Шахтинска. Была очередь потерпевшей Юлии Стронкус, которая посадила клиента в свой «Мерседес». Мужчина сразу заплатил ей пять тысяч тенге. В пути он передумал ехать в Шахтинск и попросил отвезти его в Караганду в ЦУМ, где он купил сотовый телефон за 8 тысяч тенге и водку. Таксистку он угостил соком и пирожком. Уже в машине стал распивать спиртное. По его просьбе таксистка поехала в дачный массив в район Федоровки. На бездорожье в «Мерседесе» пробило радиатор.

Как говорит в своих показаниях подозреваемый, таксист Юлия открыла капот и стала осматривать дефект. Она заявила, что напрасно согласилась ехать на дачи. Нетрезвому подозреваемому эти слова не понравились и он ударил ее сзади камнем по голове. Затем позвонил двоим коллегам из мебельного цеха и попросил приехать и помочь спрятать тело. Они приехали и помогли сбросить тело в пустой колодец. Затем все трое скрылись.

Непосредственно убийство женщины-таксиста таксофирмы вменяется одному подозреваемому. Двоим его приятелям — укрывательство преступления.

Напомним, после принятия заказа о доставке клиента из поселка Актас в город Шахтинск 27 октября таксист Юлия Стронкас пропала. Диспетчер не записала данных мужчины, и не смогла пояснить полицейским, кто был последним клиентом. Следующим утром ее тело нашли в колодце в дачном массиве в Караганде с травмой головы и множественными побоями.

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