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13:34 (мск), источник: СуперОмск

Судья раскрыла характер приговора по омским экс-министарам Илюшину и Фоминой

В Первомайском райсуде продолжается оглашение приговора бывшему министру транспорта Олегу Илюшину и бывшему министру финансов Рите Фоминой.

Ожидается, что полностью приговор закончат читать 7 ноября, однако из уже оглашенных формулировок следует, что суд установил незаконность действий экс-министров и их вину в инкриминируемых деяниях.

Как уточнил «СуперОмску» гособвинитель Дмитрий Казанник в перерыве, вопрос, по сути, сейчас только в том, какая мера наказания будет назначена и какая мотивировка будет в приговоре.

Напомним, что обвинение запросило для Илюшина 7 лет общего режима, для Фоминой — 4 года условно. Общий ущерб оценивается в сумму около миллиарда рублей.

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