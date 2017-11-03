Судья раскрыла характер приговора по омским экс-министарам Илюшину и Фоминой

Ожидается, что полностью приговор закончат читать 7 ноября, однако из уже оглашенных формулировок следует, что суд установил незаконность действий экс-министров и их вину в инкриминируемых деяниях.

Как уточнил «СуперОмску» гособвинитель Дмитрий Казанник в перерыве, вопрос, по сути, сейчас только в том, какая мера наказания будет назначена и какая мотивировка будет в приговоре.