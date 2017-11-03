Судья раскрыла характер приговора по омским экс-министарам Илюшину и Фоминой
В Первомайском райсуде продолжается оглашение приговора бывшему министру транспорта Олегу Илюшину и бывшему министру финансов Рите Фоминой.
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В Первомайском райсуде продолжается оглашение приговора бывшему министру транспорта Олегу Илюшину и бывшему министру финансов Рите Фоминой.
Ожидается, что полностью приговор закончат читать 7 ноября, однако из уже оглашенных формулировок следует, что суд установил незаконность действий
Как уточнил «СуперОмску» гособвинитель Дмитрий Казанник в перерыве, вопрос, по сути, сейчас только в том, какая мера наказания будет назначена и какая мотивировка будет в приговоре.
Напомним, что обвинение запросило для Илюшина 7 лет общего режима, для Фоминой — 4 года условно. Общий ущерб оценивается в сумму около миллиарда рублей.