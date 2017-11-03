Четыре маршрута трамвая в Ростове остановили работу из-за аварии
3 ноября около 11 часов на трамвайных путях в районе перекрестка проспекта Буденновского и улицы Социалистической произошла авария.
3 ноября около 11 часов на трамвайных путях в районе перекрестка проспекта Буденновского и улицы Социалистической произошла авария.
По данным отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, в этом месте столкнулись трамвай и Chevrolet, пострадавших в результате инцидента нет. Очевидцы в социальных сетях рассказывают, что водитель легкового автомобиля совершал левый поворот.
Тем не менее, ДТП стало причиной остановки четырех трамвайных маршрутов, которые проходят по этому участку сети. В ГИБДД планируют оперативно освободить трамвайные пути от автомобиля.