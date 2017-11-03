ФСБ задержала членов ячейки движения «Артподготовка», готовивших поджоги в День единства
Деятельность ячеек незарегистрированного межрегионального общественного движения пресечена также в Красноярске, Краснодаре, Казани, Самаре и Саратове.
Деятельность ячеек незарегистрированного межрегионального общественного движения пресечена также в Красноярске, Краснодаре, Казани, Самаре и Саратове.
МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. ФСБ задержала членов ячейки движения «Артподготовка», готовивших в Москве поджоги административных зданий в День народного единства. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в результате проведенных
«В ходе проведенных мероприятий все члены ячейки задержаны», — сообщили в ЦОС. Изъяты 15 бутылок с зажигательной смесью. Решается вопрос о возбуждении в отношении задержанных уголовного дела по ст. 30 и ч. 2 ст. 205 УК России («Покушение на террористический акт»).
В ФСБ отметили, что «во взаимодействии с органами МВД России пресечена деятельность ячеек “Артподготовки” в городах Красноярске, Краснодаре, Казани, Самаре и Саратове».
Незарегистрированное межрегиональное общественное движение «Артподготовка» и одноименный
«Оставшиеся в России активисты “Артподготовки” в ряде городов страны сформировали группы для проведения резонансных экстремистских акций, направленных на дестабилизацию