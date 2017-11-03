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13:37 (мск), источник: ТАСС

ФСБ задержала членов ячейки движения «Артподготовка», готовивших поджоги в День единства

Деятельность ячеек незарегистрированного межрегионального общественного движения пресечена также в Красноярске, Краснодаре, Казани, Самаре и Саратове.

Источник: ИТАР-ТАСС

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. ФСБ задержала членов ячейки движения «Артподготовка», готовивших в Москве поджоги административных зданий в День народного единства. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

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«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий в Московском регионе выявлена и пресечена противоправная деятельность законспирированной ячейки движения “Артподготовка”, планировавшей совершить 4—5 ноября 2017 года резонансные экстремистские акции в форме поджогов административных зданий с использованием зажигательных смесей и нападений на сотрудников полиции с целью провокации массовых беспорядков», — сообщили в ЦОС ФСБ.

«В ходе проведенных мероприятий все члены ячейки задержаны», — сообщили в ЦОС. Изъяты 15 бутылок с зажигательной смесью. Решается вопрос о возбуждении в отношении задержанных уголовного дела по ст. 30 и ч. 2 ст. 205 УК России («Покушение на террористический акт»).

В ФСБ отметили, что «во взаимодействии с органами МВД России пресечена деятельность ячеек “Артподготовки” в городах Красноярске, Краснодаре, Казани, Самаре и Саратове».

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Незарегистрированное межрегиональное общественное движение «Артподготовка» и одноименный интернет-проект созданы гражданином РФ Вячеславом Мальцевым для организации в России «революции», напомнили в ФСБ. В июле 2017 года в отношении Мальцева возбуждено уголовное дело по ч. 1. ст. 280 УК России («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»). Опасаясь возможного ареста, он скрылся за рубежом и продолжил в интернете пропаганду насильственных действий.

«Оставшиеся в России активисты “Артподготовки” в ряде городов страны сформировали группы для проведения резонансных экстремистских акций, направленных на дестабилизацию социально-политической обстановки», — отметили в ЦОС. В настоящее время в интересах следствия данные о задержанных лицах не разглашаются.

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