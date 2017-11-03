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15:23 (мск), источник: Клопс.ru

В Калининграде таксист обокрал клиента, пока тот спал у него в машине

В Калининграде сотрудники полиции задержали таксиста по подозрению в краже имущества у спящего пассажира. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Источник: Клопс.ru

Инцидент произошёл в ночь на 29 октября на пересечении улицы Ольштынской и Ленинского проспекта. По словам потерпевшего, водитель воспользовался тем, что калининградец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, уснул в такси. 44-летний мужчина украл у пассажира золотую цепочку, крест и обручальное кольцо, а также наручные часы и мобильный телефон. Общая стоимость — более 80 000 рублей.

Похищенное имущество полицейские обнаружили и изъяли. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по ст. 158 УК РФ («Кража»).

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