В Калининграде таксист обокрал клиента, пока тот спал у него в машине

Инцидент произошёл в ночь на 29 октября на пересечении улицы Ольштынской и Ленинского проспекта. По словам потерпевшего, водитель воспользовался тем, что калининградец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, уснул в такси. 44-летний мужчина украл у пассажира золотую цепочку, крест и обручальное кольцо, а также наручные часы и мобильный телефон. Общая стоимость — более 80 000 рублей.