Алматинцы сняли на видео густой черный дым на проспекте Райымбека
Густой черный дым заметили в воздухе напротив торгового центра «Азия Парк» (бывший «Прайм Плаза») в Алматы, передает Tengrinews.kz.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Густой черный дым заметили в воздухе напротив торгового центра «Азия Парк» (бывший «Прайм Плаза») в Алматы, передает Tengrinews.kz.
По словам очевидцев, в районе проспекта Райымбека и улицы Саина горел мусор.
Также в Сети появилось видео, снятое, предположительно, со двора жилого дома в районе проспекта Райымбека.