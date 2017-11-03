В Башкирии участковый задержал обидчика 86-летнего пенсионера
Грабителя поймали по горячим следам.
Грабителя поймали по горячим следам.
На днях старшему участковому уполномоченному ОМВД России по Татышлинскому району Ринату Бадамшину позвонил местный житель. 86-летний мужчина рассказал, что в подъезде на него напал мужчина, отнял деньги и убежал.
Полицейский подробно расспросил пенсионера, как выглядел его обидчик, и сразу отправился на место происшествия, прихватив с собой оперативников. Благо, жулик не успел далеко уйти, его задержали.
— Подозреваемым оказался 41-летний ранее судимый неработающий местный житель. Мужчина признался в содеянном, — рассказали в
Кстати, деньги пенсионеру вернули прямо в отделе полиции. А по факту грабежа возбудили уголовное дело.