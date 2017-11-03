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13:53 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии участковый задержал обидчика 86-летнего пенсионера

Грабителя поймали по горячим следам.

На днях старшему участковому уполномоченному ОМВД России по Татышлинскому району Ринату Бадамшину позвонил местный житель. 86-летний мужчина рассказал, что в подъезде на него напал мужчина, отнял деньги и убежал.

Полицейский подробно расспросил пенсионера, как выглядел его обидчик, и сразу отправился на место происшествия, прихватив с собой оперативников. Благо, жулик не успел далеко уйти, его задержали.

— Подозреваемым оказался 41-летний ранее судимый неработающий местный житель. Мужчина признался в содеянном, — рассказали в пресс-службе МВД по РБ. — По предварительным данным, в тот день, злодей приметил свою жертву в кафе, когда тот расплачивался на кассе. Подозреваемый увидел, что у пожилого человека есть еще деньги и пошел за ним. Его добычей стали 25 тысяч рублей.

Кстати, деньги пенсионеру вернули прямо в отделе полиции. А по факту грабежа возбудили уголовное дело.

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