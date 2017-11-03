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16:10 (мск), источник: Водитель Петербурга

В Петербурге поймали двоих вандалов, бивших чужие машины

Двое мужчин, которым нет еще и 30 лет, попались на том, что разбили чужие иномарки. Инциденты произошли 1 и 3 ноября. Об этом сегодня сообщает пресс-служба Росгвардии.

Источник: Reuters

Первый молодчик был задержан в 21:15 1 ноября. Наряд находился на маршруте патрулирования, когда поступило сообщение от дома 24 по проспекту Науки. Неизвестный громил припаркованную машину. Прибыв на место, наряд задержал вандала, разбившего боковое стекло Toyota Corolla.

Задержанный попал в полицию. А по факту почти имущества было возбуждено уголовное дело.

3 ноября в 00:45 жильцы дома на Октябрьском бульваре в Пушкине услышали посторонний шум и сигнализацию и обратились в полицию. Оказалось, что 26-летний хулиган отломал левое зеркало от Chevrolet Orlando.

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