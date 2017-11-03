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15:22 (мск), источник: ЮГА.ру

На Кубани задержали похитителей нефти

Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю группу людей, которые повредили нефтепровод.

«Была выявлена и пресечена противоправная деятельность группы лиц, осуществивших врезку устройства для незаконной перекачки нефти в магистральный нефтепровод высокого давления “Малогбек — Тихорецк”, принадлежащий АО “Черномортранснефть”», — сообщили в пресс-службе краевого УФСБ.

Неустановленных лиц заподозрили в преступлении по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 215.3 УК РФ (Приведение в негодность нефтепровода, которое могло повлечь нарушение его нормальной работы). Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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