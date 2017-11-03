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16:07 (мск), источник: Югополис

В ГИБДД сообщили подробности массовой аварии в центре Краснодара

По уточненным данным, в аварии участвовали 4 автомобиля, пострадали 2 человека.

О резонансной аварии ранее сообщал «Югополис».

ДТП произошло около половины десятого вечера в четверг, 2 ноября, на перекрестке улиц Северной и Аэродромной. Как сообщила «Югополису» Ольга Запьянцева, инспектор по пропаганде отдела безопасности ДПС ГИБДД Краснодара, 57-летний мужчина за рулем Kia, направляясь по улице Северной в сторону Октябрьской, на перекрестке с Аэродромной при повороте налево столкнулся с автомобилем Lada Priora, имевшим приоритет в движении. Lada после столкновения врезалась в Lexus, который, в свою очередь, столкнулся с Ford Focus.

Травмы получили 30-летний водитель и 47-летний пассажир отечественной легковушки. Их госпитализировали.

Обстоятельств ДТП уточняются.

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