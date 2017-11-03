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15:28 (мск), источник: Вести - Калининград

Здоровье депутата Рудникова. Расследование калининградских «Вестей»

В распоряжении калининградских «Вестей» оказалась запись, на которой оперативники ФСБ доставили в редакцию «Новых колес» депутата облдумы Игоря Рудникова.

Эти видеокадры опровергают сообщения некоторых СМИ о том, что с задержанным при этом обращались грубо.

Видео фиксирует принципиально иную картину.

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Напомним, в некоторых изданиях даже сообщалось, что люди в масках «жестоко избили» Рудникова.

На видео, которое оказалось в распоряжении редакции калининградских «Вестей», зафиксирована реальная ситуация.

Во-первых, Игоря Рудникова заводят в редакцию даже без наручников, что является чуть ли не моционом, учитывая тяжесть уголовной статьи, предусматривающей до 15 лет лишения свободы.

Далее посмотрите, как происходит «штурм» редакции, поданный в СМИ почти, как силовой захват, подобный штурму крепости. На самом деле оперативный сотрудник спокойно стучит в дверь, вежливо говорит «Здравствуйте» и предельно корректно интересуется: «А что это вы двери не открываете правоохранительным органам?». Натурально «вежливые люди».

Дверь с улыбкой открывает журналист Александр Захаров (тот самый Захаров, который в прошлом году на страницах «Новых колёс» вволю поглумился над памятью солдат Красной армии, описывая выдуманные сцены их жестокого обращения с гражданским населением Кёнигсберга). Спустя пару часов Захаров соврет журналистам, что «силовики около часа били в двери редакции», а «Игоря Петровича мучают».

На кадрах видно, как Рудников деловито требует пригласить своих адвокатов. Вообще, всё это время он сосредоточен, а в какой-то момент даже улыбается. То есть у задержанного нет никакой растерянности или подавленного психологического состояния. И, кстати, руки Рудникова в полном порядке. На сцену избиения это никак не похоже.

И в системе здравоохранения области сообщили калининградским «Вестям», что медицинское освидетельствование Игоря Рудникова прошло в пятницу. Судя по данным нашего источника, у Рудникова нашли только один синяк на левом плече, который появился за 1−3 дня освидетельствования.

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