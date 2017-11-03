Посетитель кафе в центре Москвы устроил стрельбу
МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Мужчина открыл стрельбу из травматического оружия в кафе в центре Москвы, двое раненых госпитализированы. Об этом ТАСС сообщили в
МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Мужчина открыл стрельбу из травматического оружия в кафе в центре Москвы, двое раненых госпитализированы. Об этом ТАСС сообщили в
«В одном из заведений по улице Мытной между посетителями возник конфликт. Один из участников конфликта из травматического оружия выстрелил в двух своих оппонентов», — сказал собеседник агентства.
Оба пострадавших госпитализированы. Злоумышленник скрылся с места происшествия, сотрудники полиции устанавливают его местонахождение.