Следователи назвали причины гибели лесника в Чистоозерном районе
Корреспонденты «Вестей» продолжают разбираться в странных обстоятельствах гибели лесника в Чистоозерном районе. В распоряжении нашей редакции оказались результаты
Корреспонденты «Вестей» продолжают разбираться в странных обстоятельствах гибели лесника в Чистоозерном районе. В распоряжении нашей редакции оказались результаты
Выводы следствия: в конце сентября работник лесхоза Александр Зеляк уехал на проверку подведомственной территории. С ним был подрядчик, чью машину использует в аренду лесной департамент. После работы они остановились в лесу, много выпили, от чего Александр и скончался. По словам вдовы, незадолго до гибели ее муж получал угрозы — отказался закрыть глаза на незаконную рубку. А в день смерти инспектировал тот самый участок леса. И ни с того ни с сего решил выпить с лесорубами, которые ему угрожали? Если верить документам, лесник употребил дозу, эквивалентную двум бутылкам водки. Родные утверждают: их Саша при исполнении никогда не пил.
Любовь Зеляк, Вдова Александра Зеляка: «День рождения, праздники, Новый Год — да! Но на работу… Он никогда пьяным не был».
Любовь Зеляк, вдова Александра Зеляка: «Он был хорошим добрым человеком, хорошим мужем, хорошим сыном и отцом.
Согласно официальному отказу в возбуждении уголовного дела, копия которого так же есть в распоряжении нашей редакции, зафиксированные экспертизой повреждения на теле мужчины, выделены в отдельное производство.
Сейчас вдова настаивает на эксгумации и уже обратилась в Следственный комитет России. Любовь Зеляк планирует поехать в Москву, чтобы её выслушал лично Александр Бастрыкин.