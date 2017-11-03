Следователи назвали причины гибели лесника в Чистоозерном районе

Выводы следствия: в конце сентября работник лесхоза Александр Зеляк уехал на проверку подведомственной территории. С ним был подрядчик, чью машину использует в аренду лесной департамент. После работы они остановились в лесу, много выпили, от чего Александр и скончался. По словам вдовы, незадолго до гибели ее муж получал угрозы — отказался закрыть глаза на незаконную рубку. А в день смерти инспектировал тот самый участок леса. И ни с того ни с сего решил выпить с лесорубами, которые ему угрожали? Если верить документам, лесник употребил дозу, эквивалентную двум бутылкам водки. Родные утверждают: их Саша при исполнении никогда не пил.