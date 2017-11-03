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14:28 (мск), источник: Новости Перми

27-летняя пермячка осуждена за разбой с зажигалкой-пистолетом

В марте текущего года в ночное время девушка зашла в круглосуточный торговый павильон и, угрожая продавцу зажигалкой в виде пистолета, забрала пакет с продуктами, которые ранее выбрала.

Инцидент случился в Индустриальном районе Перми. Теперь неоднократно судимой 27-летней местной жительнице за совершение разбойного нападения предстоит провести три года в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.

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