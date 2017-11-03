В Казани экстренно госпитализировали восемь человек из-за суши с инфекцией

— 01−02.11.2017 г. зарегистрировано 8 экстренных извещений на случаи заболевания кишечной инфекцией среди посетителей дома суши «Японка» ИП Брындин М. Г. Все заболевшие госпитализированы в ГАУЗ «Республиканская клиническая инфекционная больница», состояние средней тяжести, — сообщили в Управлении.

Специалисты в кафе отобрали сырье, пищевые продукты, готовые блюда, смывы, вода, дезинфекционные средства и материал от сотрудников кафе для лабораторных исследований.

В кафе были обнаружены многочисленные нарушения, связанные с приготовлением, хранением и реализацией пищевой продукции, было принято решение временно запретить его работу.