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15:18 (мск), источник: Prokazan.ru

В Казани экстренно госпитализировали восемь человек из-за суши с инфекцией

В Казани экстренно госпитализировали в Республиканскую клиническую больницу 8 человек, которые заболели после употребления суши из кафе «Японка», об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора РТ.

— 01−02.11.2017 г. зарегистрировано 8 экстренных извещений на случаи заболевания кишечной инфекцией среди посетителей дома суши «Японка» ИП Брындин М. Г. Все заболевшие госпитализированы в ГАУЗ «Республиканская клиническая инфекционная больница», состояние средней тяжести, — сообщили в Управлении.

Специалисты в кафе отобрали сырье, пищевые продукты, готовые блюда, смывы, вода, дезинфекционные средства и материал от сотрудников кафе для лабораторных исследований.

В кафе были обнаружены многочисленные нарушения, связанные с приготовлением, хранением и реализацией пищевой продукции, было принято решение временно запретить его работу.

Отмечается, что в кафе не проводилась проверка с 2013 года в связи с «надзорными канинулами» .

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