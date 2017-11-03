Нижегородка получила более девяти лет колонии за убийство и кражу
Жительница Нижнего Новгорода осуждена на девять лет и месяц колонии строгого режима за убийство знакомого и кражу его имущества. Об этом
Жительница Нижнего Новгорода осуждена на девять лет и месяц колонии строгого режима за убийство знакомого и кражу его имущества. Об этом
Следствием и судом установлено, что вечером 4 января 2017 в квартире на пр. Ильича во время ссоры нетрезвая подсудимая нанесла хозяину множественные ножевые ранения в грудь. От полученных телесных повреждений 42-летний потерпевший скончался. После совершенного она похитила из квартиры деньги, оргтехнику и другое имущество собственника на сумму свыше 45 тысяч рублей. Затем она скрылась с места преступления.
Тело погибшего его сестра обнаружила только 6 января. Следователи установили, что обвиняемая познакомилась с потерпевшим в день убийства в одном из кафе, после чего мужчина пригласил новую знакомую к себе в гости. При допросе обвиняемая сообщила, что мотивом совершенного противоправного деяния послужила ссора с погибшим якобы
Уголовное дело в отношении 28-летней женщины было возбуждено по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч.2 ст. 158 УК РФ (кража). Приговор пока в законную силу не вступил.