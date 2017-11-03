Нижегородка получила более девяти лет колонии за убийство и кражу

Источник: НИА-Нижний Новгород

Следствием и судом установлено, что вечером 4 января 2017 в квартире на пр. Ильича во время ссоры нетрезвая подсудимая нанесла хозяину множественные ножевые ранения в грудь. От полученных телесных повреждений 42-летний потерпевший скончался. После совершенного она похитила из квартиры деньги, оргтехнику и другое имущество собственника на сумму свыше 45 тысяч рублей. Затем она скрылась с места преступления.

Тело погибшего его сестра обнаружила только 6 января. Следователи установили, что обвиняемая познакомилась с потерпевшим в день убийства в одном из кафе, после чего мужчина пригласил новую знакомую к себе в гости. При допросе обвиняемая сообщила, что мотивом совершенного противоправного деяния послужила ссора с погибшим якобы из-за домогательств с его стороны.