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14:22 (мск), источник: Actualitati.md

На Рышкановке обнаружили бомбу времен второй мировой

В лесу, расположенном в столичном секторе Рышкановка был найден предположительно взрывоопасный снаряд. По предварительным данным, опасная находка относится ко временам второй мировой войны.

Источник: Actualitati.md

В настоящее время полиция уже объявила о начавшемся розыске лиц, которые выкопали снаряд и оставили его лежать в лесу. На место были вызваны инженеры Национальной Армии, которые изучат снаряд и обезвредят его.

Отмечается, что лишь в течении этого года было обезврежено около 400 взрывоопасных предметов по всей стране.

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