На Рышкановке обнаружили бомбу времен второй мировой
В лесу, расположенном в столичном секторе Рышкановка был найден предположительно взрывоопасный снаряд. По предварительным данным, опасная находка относится ко временам второй мировой войны.
В лесу, расположенном в столичном секторе Рышкановка был найден предположительно взрывоопасный снаряд. По предварительным данным, опасная находка относится ко временам второй мировой войны.
В настоящее время полиция уже объявила о начавшемся розыске лиц, которые выкопали снаряд и оставили его лежать в лесу. На место были вызваны инженеры Национальной Армии, которые изучат снаряд и обезвредят его.
Отмечается, что лишь в течении этого года было обезврежено около 400 взрывоопасных предметов по всей стране.