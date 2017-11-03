На Рышкановке обнаружили бомбу времен второй мировой

В настоящее время полиция уже объявила о начавшемся розыске лиц, которые выкопали снаряд и оставили его лежать в лесу. На место были вызваны инженеры Национальной Армии, которые изучат снаряд и обезвредят его.



Отмечается, что лишь в течении этого года было обезврежено около 400 взрывоопасных предметов по всей стране.