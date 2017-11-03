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14:38 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В Челябинске задержали авиапассажира с крупной суммой денег

В аэропорту Челябинска задержали жителя Таджикистана с крупной суммой денег — 700 тысяч рублей.

Поскольку она превысила размер разрешенной к провозу без декларации, пассажира авиарейса из Душанбе теперь считают нарушителем валютного законодательства России. И его ждет суд, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

— Вину свою признаете?

— Если 10 тысяч долларов разрешено, то получается, я виноват.

«По факту недекларирования было возбуждено административное дело по статье 16.4. валюта, превышающая в эквиваленте 10 тысяч долларов США, изъята и составила 126 тысяч рублей», — информирует Денис Цымбал, начальник отдела административных расследований Челябинской таможни.

К изъятым у нарушителя двум тысячам долларов может добавиться значительный штраф — от тысячи до трех тысяч долларов.

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