В Челябинске задержали авиапассажира с крупной суммой денег

Поскольку она превысила размер разрешенной к провозу без декларации, пассажира авиарейса из Душанбе теперь считают нарушителем валютного законодательства России. И его ждет суд, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

— Вину свою признаете?

— Если 10 тысяч долларов разрешено, то получается, я виноват.

«По факту недекларирования было возбуждено административное дело по статье 16.4. валюта, превышающая в эквиваленте 10 тысяч долларов США, изъята и составила 126 тысяч рублей», — информирует Денис Цымбал, начальник отдела административных расследований Челябинской таможни.