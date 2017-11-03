Группу мошенников, инсценировавших ДТП с помощью полицейских, задержали в Челябинской области

«Трем соучастникам преступления предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 159.5 УК РФ (покушение на мошенничество в сфере страхования, совершенное группой лиц по предварительному сговору)», — говорится в сообщении.

Одному из обвиняемых также вменяется дача взятки сотруднику ГИБДД за совершение заведомо незаконных действий (ч. 3 ст. 291 УК РФ). Он взят под стражу по решению суда, уточняет следственное управление.

По версии следствия, несколько жителей города Копейска, один из которых являлся действующим сотрудником полиции, в 2017 году вступили в преступный сговор для хищения денежных средств страховых компаний путем возмещения страховых убытков от дорожно-транспортных происшествий, которые были инсценированы.

Подозреваемые привлекали граждан, а также действующего сотрудника ГИБДД для участия в имитации аварий на территории Копейска. Затем обращались в страховые компании за получением выплат.

Общий размер подлежащих выплате страховых убытков от инсценированных ДТП составил более 240 тыс. рублей.

Преступная деятельность подозреваемых была пресечена во взаимодействии с сотрудниками подразделений собственной безопасности и управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД РФ по Челябинской области.

В свою очередь пресс-служба регионального ГУ МВД РФ сообщает, что за несколько месяцев обвиняемые совершили не менее трех инсценировок.

Одному из соучастников, бывшему сотруднику полиции, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему также вменяется дача взятки сотруднику ГИБДД за оформление фиктивного ДТП.

Остальные участники, в том числе автоинспектор, которому передавалась взятка, отпущены под подписку о невыезде. Сотрудники полиции уволены.