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14:45 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии произошло ДТП с участием патрульного автомобиля

УФА, 3 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. В Башкирии произошел дорожный инцидент с участием патрульной машины ГИБДД. Авария случилась днем 3 ноября недалеко от города Баймака.

По информации очевидцев, спецавтомобиль столкнулся с «ВАЗ-2114». Фото происшествия опубликовано в соцсетях.

Во время загрузки произошла ошибка.

Данные о пострадавших и причинах ДТП не сообщаются.

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