В Башкирии произошло ДТП с участием патрульного автомобиля

В Башкирии произошло ДТП с участием патрульного автомобиля

УФА, 3 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. В Башкирии произошел дорожный инцидент с участием патрульной машины ГИБДД. Авария случилась днем 3 ноября недалеко от города Баймака.