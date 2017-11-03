В Башкирии произошло ДТП с участием патрульного автомобиля
УФА, 3 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. В Башкирии произошел дорожный инцидент с участием патрульной машины ГИБДД. Авария случилась днем 3 ноября недалеко от города Баймака.
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УФА, 3 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. В Башкирии произошел дорожный инцидент с участием патрульной машины ГИБДД. Авария случилась днем 3 ноября недалеко от города Баймака.
По информации очевидцев, спецавтомобиль столкнулся с «ВАЗ-2114». Фото происшествия опубликовано в соцсетях.
Данные о пострадавших и причинах ДТП не сообщаются.