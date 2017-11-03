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17:41 (мск), источник: ivbg.ru

Бывший глава Пикалево получил пять лет условного срока

Бокситогорский городской суд признал бывшего главу города Пикалево виновным в хищении и коммерческом подкупе. Он получил пять лет условного срока. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета Ленобласти.

Источник: AP 2017

Суд над бывшем главной прошел 2 ноября. Дмитрий Николаев обвинялся в особо крупном хищении путем обмана и в коммерческом подкупе, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Судья Елена Карабанова приговорила его в пяти годам условно. Вместе с ним срок получил местный предприниматель, который был с Николаевым «в доле».

Остальные участники организованной группы получили два года условно.

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