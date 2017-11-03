Бывший глава Пикалево получил пять лет условного срока
Бокситогорский городской суд признал бывшего главу города Пикалево виновным в хищении и коммерческом подкупе. Он получил пять лет условного срока. Об этом сообщает
Бокситогорский городской суд признал бывшего главу города Пикалево виновным в хищении и коммерческом подкупе. Он получил пять лет условного срока. Об этом сообщает
Суд над бывшем главной прошел 2 ноября. Дмитрий Николаев обвинялся в особо крупном хищении путем обмана и в коммерческом подкупе, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Судья Елена Карабанова приговорила его в пяти годам условно. Вместе с ним срок получил местный предприниматель, который был с Николаевым «в доле».
Остальные участники организованной группы получили два года условно.