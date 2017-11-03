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14:27 (мск), источник: БЕЛТА

В Минске из-за загоревшейся проводки из административного здания эвакуировали 200 человек

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске из-за загоревшейся проводки из административного здания эвакуировали 200 человек, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Минского городского управления МЧС Ольга Мельченко.

Источник: БЕЛТА

Инцидент произошел сегодня днем. «В 11.44 на номер 101 поступило сообщение о пожаре в помещении электрощитовой в цокольном этаже административного здания на ул. Сурганова. Сработала световая и звуковая сигнализация, а также речевое оповещение о пожаре. Благодаря этому к моменту прибытия подразделений МЧС администрация объекта уже эвакуировала находившихся в здании 200 человек», — рассказала Ольга Мельченко.

На ликвидацию пожара спасателям потребовалось около 10 минут. Огнем в электрощитовой повреждена электропроводка. Пожар не распространился за пределы помещения. Пострадавших нет. После ликвидации все эвакуированные вернулись на свои места. Причина происшествия устанавливается.

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