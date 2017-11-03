В Минске из-за загоревшейся проводки из административного здания эвакуировали 200 человек

Инцидент произошел сегодня днем. «В 11.44 на номер 101 поступило сообщение о пожаре в помещении электрощитовой в цокольном этаже административного здания на ул. Сурганова. Сработала световая и звуковая сигнализация, а также речевое оповещение о пожаре. Благодаря этому к моменту прибытия подразделений МЧС администрация объекта уже эвакуировала находившихся в здании 200 человек», — рассказала Ольга Мельченко.