В Минске из-за загоревшейся проводки из административного здания эвакуировали 200 человек
3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске
3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске
Инцидент произошел сегодня днем. «В 11.44 на номер 101 поступило сообщение о пожаре в помещении электрощитовой в цокольном этаже административного здания на ул. Сурганова. Сработала световая и звуковая сигнализация, а также речевое оповещение о пожаре. Благодаря этому к моменту прибытия подразделений МЧС администрация объекта уже эвакуировала находившихся в здании 200 человек», — рассказала Ольга Мельченко.
На ликвидацию пожара спасателям потребовалось около 10 минут. Огнем в электрощитовой повреждена электропроводка. Пожар не распространился за пределы помещения. Пострадавших нет. После ликвидации все эвакуированные вернулись на свои места. Причина происшествия устанавливается.