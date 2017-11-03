За год уровень преступности в Сочи сократился на 10%

Источник: Вести Сочи

Он рассказал о числе преступлений, связанных с незаконным строительством, и о том, что распространением наркотиков стали чаще заниматься местные жители.

«Сочи сегодня является одним из наиболее безопасных городов РФ. Уровень преступности в текущем году сократился на 10% по отношению к прошлому году (в абсолютных цифрах — на 500 преступлений)», — заявил Терещенко.

Касаясь темы самостроев, которые регулярно появляются на территории курорта, замначальника УВД Сочи сообщил, что в этом году было зарегистрировано, выявлено и направлено в суд более 200 преступлений, связанных с незаконным строительством. Сейчас следователи СК расследуют более сотни аналогичных преступлений.