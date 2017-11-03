За год уровень преступности в Сочи сократился на 10%
В преддверии Дня полиции в гостях у «Вестей Сочи» побывал заместитель начальника городского УВД Александр Терещенко.
В преддверии Дня полиции в гостях у «Вестей Сочи» побывал заместитель начальника городского УВД Александр Терещенко.
Он рассказал о числе преступлений, связанных с незаконным строительством, и о том, что распространением наркотиков стали чаще заниматься местные жители.
«Сочи сегодня является одним из наиболее безопасных городов РФ. Уровень преступности в текущем году сократился на 10% по отношению к прошлому году (в абсолютных цифрах — на 500 преступлений)», — заявил Терещенко.
Касаясь темы самостроев, которые регулярно появляются на территории курорта, замначальника УВД Сочи сообщил, что в этом году было зарегистрировано, выявлено и направлено в суд более 200 преступлений, связанных с незаконным строительством. Сейчас следователи СК расследуют более сотни аналогичных преступлений.
Что касается борьбы с распространением наркотиков, то, если раньше «закладки» на территории Сочи делали, в основном, граждане соседних с РФ стран, теперь на такие преступления все чаще идут сами горожане. Правда, среди местных жителей много и тех, кто помогает полиции бороться с наркоторговлей. В целом, наблюдается «положительная тенденция к оздоровлению ситуации», рассказал Терещенко.