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17:41 (мск), источник: Вести Сочи

За год уровень преступности в Сочи сократился на 10%

В преддверии Дня полиции в гостях у «Вестей Сочи» побывал заместитель начальника городского УВД Александр Терещенко.

Источник: Вести Сочи

Он рассказал о числе преступлений, связанных с незаконным строительством, и о том, что распространением наркотиков стали чаще заниматься местные жители.

«Сочи сегодня является одним из наиболее безопасных городов РФ. Уровень преступности в текущем году сократился на 10% по отношению к прошлому году (в абсолютных цифрах — на 500 преступлений)», — заявил Терещенко.

Касаясь темы самостроев, которые регулярно появляются на территории курорта, замначальника УВД Сочи сообщил, что в этом году было зарегистрировано, выявлено и направлено в суд более 200 преступлений, связанных с незаконным строительством. Сейчас следователи СК расследуют более сотни аналогичных преступлений.

Что касается борьбы с распространением наркотиков, то, если раньше «закладки» на территории Сочи делали, в основном, граждане соседних с РФ стран, теперь на такие преступления все чаще идут сами горожане. Правда, среди местных жителей много и тех, кто помогает полиции бороться с наркоторговлей. В целом, наблюдается «положительная тенденция к оздоровлению ситуации», рассказал Терещенко.

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